سخر تركي ال شيخ مالك نادي الميريا الإسباني ورئيس الشرفي للنادي الأهلي السابق، من قرار تبرئة مجلس إدارة الأحمر من بلاغات تركي آل شيخ. من بلاغات تركي آل شيخ. وقامت النيابة العامة بتبرئة مجلس النادي الأهلي واستبعاد أي شبهة بجرائم المال العام. أي شبهة بجرائم المال العام. ليقوم ال شيخ بكتابة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": والله أنا خايف الاسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل شيخ: خايف أطلع أنا المديون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.