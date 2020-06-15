عمرو الجنايني: سنجتمع مع الأندية ونرجو تقديم المصلحة العامة من الجميع

أثنى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون اتحاد كرة القدم، علي مجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للعمل علي عودة الأنشطة الرياضية عامة وكرة القدم خاصة ، مشدداً علي أن اتحاد الكرة لا يريد توقف مسابقاته.



وأوضح الجنايني أن الاتحاد سيعقد علي مدار الثلاث أيام المقبلة اجتماعات مع الأندية لمناقشة ملف عودة المسابقات المحلية، مع النظر في الارتباطات الأفريقية والدولية للأندية والمنتخبات.

وشدد الجنايني علي وجود ارتباطات كثيرة في الفترة المقبلة علي رأسها التصفيات المؤهلة إلي

كأس أمم إفريقيا والبطولة ذاتها ، وتصفيات كأس العالم وكأس العالم العسكري المقرر إقامتها في مصر العام المقبل ، بجانب مشاركة ممثلي مصر في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.كما أضاف رئيس اتحاد الكرة ،علي توزيع الدليل الطبي الذي وضعته اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ، وتم توزيعه علي جميع الأندية و يتضمن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن هذا الدليل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوروببة.وأعرب الجنايني عن تمنياته بإعلاء المصلحة العامة خلال الفترة المقبلة لعودة المنافسات الكروية بشكل متميز.

وكانت وزارة الشباب والرياضة عقدت مؤتمراً صحفياً اليوم للكشف عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط التدريجي ، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الإعلام، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة.

وكشف خلاله الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إمكانية عودة أندية كرة القدم للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على أن تعود المنافسات ٢٥ يوليو.