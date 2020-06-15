اتحاد الكرة يخطر الكاف بتحديد يوم ٢٥ موعدًا مبدئيًا لعودة الدوري

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إخطار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، بعودة الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل بشكل مبدئي. بعودة الدوري يوم ٢٥ يوليو المقبل بشكل مبدئي. ويأتي خطاب الجبلاية ردا على خطاب الكاف بطلب تحديد موعد عودة النشاط الكروي في مصر، من اجل تحديد خريطة استكمال بطولات أفريقيا.

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