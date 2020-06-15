تكريم نجل الشهيد المنسى ضمن في حفل ختام البطولة العالمية للرماية أونلاين

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، احدى منظمات جامعة الدول العربية أول بطولة عالمية في الرماية عبر الإنترنت، وبالتعاون مع الإتحاد المصري

للخماسي الحديث، وذلك بعد نجاحها فى تنظيم أول بطولة أونلاين فى العالم فى لعبة الكاراتيه لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.وتم تنظيم حفل ختام بطولة الجمهورية للرماية عبرالإنترنت، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الإتحادين المصري والأفريقي للفروسية، والدكتور كلاوس شومان رئيس الإتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث و سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، وخلال الحفل تم تكريم الطالبة سلمى أيمن عبدالمقصود الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة، بعد حصولها على ذهبية الفردي وفضية الزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية للشباب وذهبية بطولة العالم للشباب، كما تم تكريم اللاعب حمزة أحمد المنسي نجل الشهيد البطل أحمد المنسي الذي قدم روحه هو وزملائه ثمناً للدفاع عن الوطن ليحفروا أسماؤهم في لوحات الفخر والشرف.وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك دعم سياسى وتنموى من القيادة السياسية للرياضة المصرية، لافتا أننا نحتفى بهذه البطولة مع إتحاد الخماسي الحديث، وبمشاركة الإتحاد الدولى، وأن التفكير خارج الصندوق شئ مهم جدا، وهناك دور حقيقى للرياضة المصرية فى تطوير نهج المجتمعات ،مؤكدا أن هناك نقطة إنطلاق كبيرة جدا بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب،وهي تشارك الرياضة كتف بكتف فى عملية التطوير الموجودة حاليا، للوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول اليهووجه وزير الشباب والرياضة ، الشكر لرئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار قائلا " أتوجه بكل الشكر للأخ الفاضل الإنسان المفكر الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، لكونه يعى معني ومضمون المؤسسات العلمية والتربوية ودورها المؤسسي لإعادة تطوير النشئ والشباب المصرى على المستوي العلمى والتربوى، فدائما ما يبادر بالدعم العلمى اللا محدود للرياضة ، لافتا أن خلال فترة ترؤسة للأكاديمية شهدت الأكاديمية دور غير تقليدى فى مساندة الرياضة المصرية وأصبح معظم أبطال مصر طلبة فى الأكاديمية، ولهم كل الرعاية والتقدير ،وكان هناك مبادرة من الدكتور إسماعيل لإعطاء منح للأبطال الرياضيين ، وقد طلبنا أن يتم إعطاء منح لأبطالنا واستجابت الأكاديمية على الفور".وأوضح "صبحي" أن رياضة الخماسي بها فكر وطريقة عمل ووعي ،وهي لعبة شابه تجتذب عديد من الشباب الصغار، الذين اكتسبوا صفة قيادية ولديهم أفق ومنافسة وشخصية البطل، وهذا هو المكتسب من الرياضة فى التنشئة المجتمعية وبناء إستراتيجية الإنسان التى حدددها الرئيس عبدالفتاح السيسي من الناحية البدنية والنفسية والإجتماعية والعقلية،ونحن نسعى لتطوير الرياضة المصرية بخبرات رياضية وثقل علمى لأن هذا هو السبيل الوحيد لكى نخترق وننافس ونطور المضمون الرياضى لكي نصل إلى تنافس بلا صراع وبلا نزاع بروح رياضية عالية ،ونحن نشكر الإتحاد الدولى لدعمه المتواصل لنا،مشيرا أن الحدث حينما يكون مع الإتحاد الدولى والأكاديمية العربية فهذا يحمل مسئولية مجتمعية كبيرة جدا.وتابع "اليوم .. ولاد مصر موجودين معانا وهم ولاد البطل الشهيد أحمد منسي، ومشاركين معانا فى البطولة،ولازم كلنا يكون عندنا روح الشهيد المنسي فى المدرسة والجامعة ، وروح الشهيد بتكون فى حلمك لبلدك ووطنك، وأنا سعيد كل السعادة أن أكون ضمن فعاليات هذا الحدث وتحية كبيرة للموجودين والمشاركين فى تلك البطولة، وان شاء الله نعلن اعادة النشاط الرياضي قريبا بعد أن تعبر مصر والعالم تلك الجائحة الصعبة "جائحة كورونا " على خير وان شاء الله فى2021 بطولة العالم لليد ونكون مستعدين استعداد جيد".

من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،عن سعادته وفخره بتنظيم أول بطولة عالمية فى الرماية عبر الإنترنت، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،ونحن فخورون بالتعاون مع الإتحاد المصري