سيطرت حالة من الغضب داخل أروقة النادي الأهلي تجاه اتحاد الكرة بسبب تجاهل الرد على شكاوى مجلس إدارة القلعة الحمراء ضد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لـ"بوابة الوفد":" اتحاد الكرة لا يتجاهل فقط شكوانا ضد رئيس الزمالك ولكنه تجاهل أيضاً شكوى غزل المحلة ضد أسامة نبيه الذي اعترف على شاشات الفضائيات بأنه رفض التسجيل في مرمى فريقه السابق الزمالك حين كان لاعباً بالمحلة في نصف نهائي الكأس 2002". اعترف على شاشات الفضائيات بأنه رفض التسجيل في مرمى فريقه السابق الزمالك حين كان لاعباً بالمحلة في نصف نهائي الكأس 2002". وأشار إلى أن هذه المواقف تثير الجدل حول توجه اللجنة الحالية لإدارة اتحاد الكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي للجبلاية: أين ردكم على شكوى رئيس الزمالك وأزمة أسامة نبيه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.