جاريث بيل يتعرض لإصابة مع ريال مدريد بعد أقل من نصف ساعة ضد إيبار

كان “جاريث بيل” أحد أكثر اللاعبين الذين تم ذكرهم بعدما عادت منافسات الدوري الإسباني، بعد عطلة استمرت ثلاثة أشهر قبل نهاية هذا الأسبوع.

الجناح الويلزي، الذي عادة ما يعود دائمًا ببشكل متفجر بعد الانقطاع الطويل عن المنافسة، كافح من أجل الدخول في أخدوده ضد إيبار أمس، على أرضية ألفريدو دي ستيفانو.

ونزل جاريث بيل ليحل محل إيدن هازارد في الدقيقة 60 لكنه لم يستقر في المباراة، خلال 29 دقيقة على أرضية الملعب ، أكمل 11 تمريرة، سبعة منها وجدت زميلًا في الفريق بنسبة (63.6 ٪) ، ولكن من تلك التمريرات الـ 11 ، كان اثنان فقط داخل نصف ملعب الخصم، وخسر خمس كرات، واسترد واحدة.

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وأشارت صحيفة “آس” أن خسائر جاريث بيل من مباراة إيبار، لم تكن مستواه المتواضع فقط، بل كان تعرضه لمشكلة عضلية، جعلته يغيب عن الحصص التدريبية اليوم الاثنين، في انتظار تحديد مدى ضخامة الإصابة، ولكن التقرير تشير إلى عودته للتدريبات مرة أخرى غدًا الثلاثاء.

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وحصل النجم “جاريث بيل” على نصف ساعة على أرض الملعب ضد إيبار، ولكن كعادته في الآونة الأخيرة كان حضوره بقميص ريال مدريد غير ملحوظ إلى حد كبير مثل “شبح أو نسخة منتهية الصلاحية من طائرة نفاثة”.