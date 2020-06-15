صحيفة آس الاسبانية تُبرز جزء من خطة مدرب الهلال السعودي في الميركاتو

اهتمت صحيفة آس الاسبانية بعرض جزء من خطة مدرب الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي 2020، والتي كان ضمنها المهاجم الدولي الكولومبي “راداميل فالكاو“.

ويبقى فالكاو أحد أبطال شائعات سوق الانتقالات في الميركاتو الصيفي 2020، حيث ارتبط بأكثر من فريق، لعل أبرزهم الهلال السعودي، رغم أن النجم الكولومبي أعرب في عدة مناسبات عن ارتياحه الشديد بالحياة في اسطنبول ورغبته في الاستمرار مع جالطة سراي.

ورغم نفي فالكاو المستمر، وتحفظ مدرب الهلال السعودي “رازفان لوشيسكو” على الأنباء التي ربطت فريقه بـ “النمر الكولومبي”، إلا أن الحديث عن إمكانية انتقاله إلى العملاق الأزرق استمر.

قبل أسابيع، وفي مواجهة أزمة كرة القدم التي سببتها جائحة كورونا التي أثرت على الأمور المالية لجميع الأندية تقريبًا، بما في ذلك جالطة سراي، ظهرت في الصحف أنباء جديدة حول اهتمام الهلال السعودي بضم فالكاو، وقيل أن النادي العاصمي كان على استعداد لمضاعفة الراتب الذي يحصل عليه حاليًا في تركيا.

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ماذا قال لوشيسكو عن فالكاو؟

سُئل رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، عن الشائعات التي ربطت فالكاو بفريقه، وعلق في تصريحات أوردتها صحيفة آس الاسبانية قائلاً “لدي بافتيمبي جوميز في فريقي. من الواضح أن العديد من المدربين يتلقون أخبارًا عن اللاعبين هذه الأيام في ظل توقف كرة القدم”.

وأوضح “توجد العديد من الأسماء المتداولة في الميركاتو الصيفي 2020، لكن في الصحف فقط، هذا نوع من النشاط التسويقي بطبيعة الحال، كما يستخدمون بلد مثل السعودية لرفع الأسعار، وأكبر فريق في السعودية هو الهلال”.

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كما ظهر لاعب آخر من النادي التركي لصالح الهلال، وهو نجم الوسط الدولي المغربي «يونس بلهندة».

وحول هذا الموضوع أضاف لوشيسكو قائلاً “يُسمح بسبعة لاعبين أجانب في الدوري السعودي للمحترفين، وجميع مقاعدنا ممتلئة. فقط عقد كارلوس إدواردو سينتهي في نهاية الموسم وأريده أن يبقى”.

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الأتراك يتحدثون

العديد من المواقع والصحف التركية قالت في الفترة الماضية أن متصدر الدوري السعودي يريد استقطاب الثنائي راداميل فالكاو ويونس بلهندة، لكن الأمر توقف في الأيام الماضية فيما يخص فالكاو بعد إعلان اللاعب رغبته بالبقاء رفقة فريق قلعة السرايا، واستقرار الهلال على تمديد عقد مهاجمه بافتيمبي جوميز حتى 2022.

وفي هذه الآونة، تركز الحديث عن المفاوضات مع بلهندة، وتؤكد الصحافة التركية أن الهلال قدم عرضا ضخما للاعب المغربي لضمه خلال الموسم المقبل.

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