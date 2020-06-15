رسميًا…وزير الرياضة يؤيد الأهلي ويمنح الدوري المصري “قبلة الحياة”

منح وزير الرياضة أشرف صبحي، بطولة الدوري المصري الممتاز “قبلة الحياة”، بعدما أعلن مساء اليوم الاثنين 15 يونيو 2020، الموعد الرسمي والنهائي لاستئناف المسابقة من جديد، عقب توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد “كوفيد19”.

وأعلن أشرف صبحي في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل، علمًا بأن هناك شائعات كانت قد انتشرت عن نية الدولة في إعادة الدوري يوم 20 يوليو.

وتوقف الدوري المصري منذ الجولة 18 في منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان الأهلي على رأس جدول الترتيب بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني، بينما كان يحتل الزمالك المركز الرابع، الأمر الذي دفع رئيسه مرتضى منصور للعمل علي إلغاء الموسم بكافة السبل بسبب تراجع الأمل في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

وحدد وزير الرياضة يوم 20 يونيو الجاري موعدًا، لاستئناف الأندية تدريباتها استعدادا لاستكمال بطولة الدوري الشهر المقبل.

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وشدد وزير الرياضة على ضرورة التزام الجميع بالخطة التي أقرتها الحكومة من أجل عودة النشاط الرياضي، محذرا المخالفين بعقوبات قاسية.

وتجتمع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع أندية الدوري بداية من غد الثلاثاء، لمناقشة تفاصيل استئناف النشاط الكروي من جديد.

ويتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ثم الزمالك رابعا برصيد 31 نقطة.