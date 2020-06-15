صحف مدريد تُهاجم بيل .. الويلزي “فاشل” في حضور أو غياب الجماهير

حصل النجم “جاريث بيل” على نصف ساعة على أرض الملعب ضد إيبار، ولكن كعادته في الآونة الأخيرة كان حضوره بقميص ريال مدريد غير ملحوظ إلى حد كبير مثل “شبح أو نسخة منتهية الصلاحية من طائرة نفاثة”.

لسوء الحظ بالنسبة لريال مدريد، قالت صحيفة “ماركا” في تحليلها بعد اللقاء لأداء النجوم، هذا ما توقعناه من الويلزي في الوقت الراهن، مع نزوله في وقت التقدم 3-1، واندفاع إيبار إلى الأمام ليحرز الهدف الثاني.

واعتمد زيدان على بيل في المباراة لتحقيق أقصى استفادة من الثغرات التي خلفها إيبار، ومع ذلك، كان تأثيره وفق الصحيفة على المباراة صفرًا تقريبًا.

وتابعت “ماركا ” قائلة إن لاعب توتنهام السابق لم يمنح الفريق الكثير من الأسباب لإعادته للمشاركة الأساسية هذا الموسم بعد أن فشل في تسجيل هدف في الليجا منذ تسجيله هدفين ضد فياريال مرة أخرى في سبتمبر الماضي.

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واعتقد البعض أن بيل سيلعب بحرية أكبر الآن بعد أن لعبت المباريات بعيدًا عن استاد سانتياجو برنابيو – حيث لم يسجل منذ مارس 2019 – وأمام ملعب فارغ، لم يتمكن من التسجيل كذلك، ولم يكن هناك دليل على أن مشكلته مع حضور الجماهير.

وجاءت أرقام بيل في المباراة عبارة عن إكمال سبعة من تمريراته الـ 11 ، فقد الكرة خمس مرات، وفاز بها مرة واحدة ولم يحاول بتسديدة واحدة، وهذه الإحصائيات مثيرة للقلق، لكنها ربما نتجت من نقص الطاقة واللياقة، حيث ظهر أكثر من لاعب آخر بمستوى مترهل.