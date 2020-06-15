لماذا كرّم فلورنتينيو بيريز زيدان وبيل بعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار؟

منح رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” كلاً من المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” والجناح الويلزي “جاريث بيل” قميصين تذكاريين، مكرمًا إياهما لمناسبتين خاصتين.

وعقب انتصار اللوس بلانكوس ليلة الأحد على إيبار (3-1) ضمن الجولة الـ28 للدوري الإسباني في أول ظهور للفريق عقب التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا، تم تكريم الثنائي المذكور.

وحل بيريز خصيصاً ضيفًا على غرف خلع الملابس عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليهدي زيدان قميصاً تذكارياً بمناسبة خوضه 200 مباراة كمدرب للميرنجي، ليصبح ثالث أكثر المدربين خوضًا للمباريات بعد كل من ميجيل مونوز (605 مباراة)، وفيسنتي ديل بوكسي (246 مباراة).

وقاد زيزو الفريق الملكي لحصد 10 ألقاب، خلال ولايتين منفصلتين، أبرزها الثلاثية التاريخية المتتالية في دوري أبطال أوروبا، إضافة للقبين في مونديال الأندية، ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي، ولقب للدوري الإسباني، واثنين في كأس السوبر المحلي.

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|زيدان مستاء مما قام به نجوم ريال مدريد في الشوط الثاني ضد إيبار

كما كان للنجم الويلزي “جاريث بيل” نصيباً من التكريم، بعد أن أكمل لاعب توتنهام السابق مباراته رقم 250 بالقميص الملكي أمام إيبار، حيث نزل كبديل في اللقاء في الدقيقة 61.

وسجل بيل على مدار سبعة مواسم 105 هدفًا، وكان لاعب يعتمد عليه خاصة في المباريات النهائية، حيث سجل ثنائية في آخر ألقاب الريال في دوري الأبطال في 2018 في شباك ليفربول الإنجليزي، إضافة لهدفه الحاسم الشهير في شباك برشلونة والذي أهدى به الفريق لقب كأس الملك في موسم (2013-14).