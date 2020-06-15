الخطيب يتراجع عن مقاطعة اجتماع مناقشة مصير الدوري المصري

قرر رئيس الأهلي محمود الخطيب، حضور المرحلة الأولى من اجتماعات اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد المصري لكرة القدم، في حضور بعض رؤوساء الأندية من أجل مناقشة مصير بطولة الدوري المصري من الاستئناف أو الإلغاء، ولن يكون من بينهم مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وترددت أنباء عن نية محمود الخطيب في الاعتذار عن حضور هذا الاجتماع بسبب تلقي مرتضى منصور لدعوة رسمية بالحضور، رغم كل الشكاوى المقدمة ضده من قبل إدارة الأهلي لأسباب غير رياضية.

لكن محمود الخطيب قرر التراجع عن فكرة ارسال المدير التنفيذي للنادي “محمد مرجان” والحضور بشخصه لتمثيل النادي الأهلي في المرحلة الأولى من الاجتماعات والمقرر انطلاقها عصر يوم غد الثلاثاء بمقر اتحاد المصري لكرة القدم في حضور بعض رؤوساء الأندية والذين لن يكون من بينهم مرتضى منصور، وذلك بناء على تخطيط اللجنة الخماسية المسؤولة عن الاتحاد برئاسة “عمرو الجنايني“.

وقررت اللجنة الخماسية عقد عدة اجتماعات مع ممثلي جميع أندية الدوري المصري الممتاز، تقسم إلى 3 مراحل خلال الأسبوع الجاري، بحيث ينطلق أول اجتماع يوم الثلاثاء بحضور ممثلي أندية (الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وإنبي ومصر المقاصة ووادي دجلة).

وكان المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار، قد أكد أن الهدف من الاجتماع بالأندية هو مناقشة مصير بطولة الدوري الحالي، ولائحة النظام الأساسي، ولائحة الموسم المقبل.

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رفض الأهلي

يرفض الاهلي فكرة الغاء بطولة الدوري النسخة الحالية بعد توقفها منذ منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، ويطالب بضرورة استئنافها.

ويتزعم الزمالك الجبهة الرفضة لاستكمال الدوري المصري، ويطالبا بإلغاء كل النتائج التي سبقت، والاكتفاء باستئناف بطولة كأس مصر فقط بسبب سهولة التعامل مع مبارياته القليلة عكس الدوري الذي يتبقى منه 15 مباراة على الأقل لكل فريق من الفرق الـ 18.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 49 نقطة، ويأتي من خلفه المقاولون برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز ثالثا برصيد 32 نقطة، والزمالك رابعًا برصيد 31 نقطة.

ويعلن وزيرا الإعلام والرياضة اليوم الاثنين تفاصيل خطة الحكومة المصرية بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي على مدار الأسابيع القليلة القادمة.