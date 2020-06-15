بث مباشر | مشاهدة مباراة إشبيلية وليفانتي في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “إشبيلية وليفانتي” ضمن مباريات اليوم الاثنين 15-6-2020 لحساب الجولة الـ 29 بالدوري الإسباني، والثانية بعد جائحة كورونا.

تنقل مباراة “إشبيلية وليفانتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، كما تنقل على قناة موڤي ستار لاليجا 2 و3، وقناة إلڤين سبورتس 1 البرتغالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، وتلعب المباراة في ملعب “كاميلو كاني” الخاص بليفانتي في مدينة فالنسيا.

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ليفانتي 0-0 إشبيلية

ملعب كاميلو كاني (فالنسيا)

الدوري الإسباني (الجولة 29- الثانية بعد كورونا)

بث مباشر “لحظة بلحظة”