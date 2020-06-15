مرتضى منصور يهدد بغلق قناة الأهلي ويسخر من محمد عثمان

هدد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، باتخاذه لإجراءات قانونية صارمة ضد قناة الأهلي، بسبب هجومها الشرس عليه على مدار الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا منذ حلقة يوم الاثنين الماضي التي شهدت استضافة مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، والذي وصف مرتضى منصور بـ “لقيط الكرة المصرية“.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أنه تعرض لإساءة مرفوضة من قبل قناة الأهلي ولا يمكن السكوت عليه، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء للحصول على حقه في القريب العاجل.

وحذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس الأحد كل من قناتي الأهلي والزمالك، بسبب تراشقهما بالكلمات غير الرياضية في الفترة الأخيرة، وهدد بإلغاء تراخيص أي قناة ستخرج عن النص مجددًا.

وقال مرتضى منصور أنه يحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام، مشيرا إلى أن قناة الزمالك لا تخرج عن النص وتسير وفق مباديء النادي.

وشدد رئيس الزمالك على أن ما قامت به قناة الاهلي بالهجوم عليه واستضافة أشخاص خرجوا عن النص وأساءوا اليه لن يمر مرور الكرام، مؤكدًا أنه سيسعى إلى إلغاء ترخيص القناة وغلقها.

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مرتضى منصور يسخر من المحامي محمد عثمان

سخر مرتضى منصور من ظهور محامي الأهلي السابق محمد عثمان، عبر شاشة قناة النادي، بصحبة الصحفي إبراهيم المنيسي.

وأكد رئيس الزمالك أن ما قاله محمد عثمان في قناة الاهلي لا يعبر عن الحقيقة، وهى حصول رئيس النادي محمود الخطيب واعضاء مجلس إدارته على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ وتم بيعها.

وكان محمد عثمان قد عرض مستندات رسمية توضح صحة موقف إدارة الاهلي الخاص بالتبرعات التي منحها تركي آل الشيخ لهم وللنادي.

وعلق تركي آل الشيخ على تصريحات محمد عثمان مؤكدا أنه لن يرد على تلك المهاترات وأن القضاء المصري هو من سيفصل في الموضوع.

وطلبت إدارة الاهلي في وقت سابق من وزير الرياضة أشرف صبحي السماح بإعادة التبرعات الخاصة بتركي آل الشيخ، ووعد الوزير بدراسة الطلب قانونيا.