رئيس نابولي يحدد سعر كوليبالي لأندية الدوري الانجليزي

أبدى رئيس نادي نابولي الإيطالي “أوريليو دي لاورنتس” عدم ممانعته في بيع مدافعه الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي المطلوب بشدة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منذ العام الماضي، لكنه اشترط الحصول على مبلغ معين ليستغني عن نجمه.

ويُصنف كوليبالي ضمن الأهداف الرئيسية لعدد كبير من الأندية الأوروبية، منها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول، وكذلك بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.

وقال أوريليو دي لاورنتس في حواره مع صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية “لو عرض السيتي أو اليونايتد أو باريس سان جيرمان على نابولي 100 مليون يورو، سأفكر في الأمر وقد يرحل اللاعب وقتها، والأمر أيضا يتوقف على رغبته”.

وواصل “لن أنظر إلى عرض قيمته 60 مليون يورو. متمسك بما طلبته من قبل، وأكررها مجددًا، أنظر حولي وأنت تدرك أين يذهب السوق”.

وأتم قائلاً: “خاليدو لاعب عظيم، ولا يزال لديه عقد طويل معنا، إذا أردنا بيعه يمكن لنا أن نطلب مبلغ الكبير، لأن قيمته كبيرة، لأن لاعب مثله لا يمكن أن تتغير قيمته حتى في الأزمات”.