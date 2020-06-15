غلق مكتب قناة بي ان سبورت في فرنسا وتسريح جميع الموظفين

واصلت شبكة قنوات بي ان سبورت بقيادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي “ناصر الخليفي” اتخاذ قرارات حاسمة وعملية في رحلة الانسحاب الكامل من سوق كرة القدم الفرنسية ضمن سياسة تقشفية ستتبعها المؤسسة لسنوات قادمة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء الحصار السعودي الاماراتي المصري البحريني فضلاً عن الأثار الناجمة عن جائحة كورونا.

وقررت بي ان سبورت انهاء احتكارها لحقوق بث مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى “ليج آ” على مستوى العالم، وغلق مكتب القناة في العاصمة الفرنسية باريس، وتسريح جميع الموظفين العاملين في القناة الفرنسية.

لكن لا تزال حقوق بث الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوزة القناة.

وأطلقت الحكومة القطرية قناة بي ان سبورت بمساعدة فرنسا في يونيو 2012، لتصبح علامة تجارية قطرية فرنسية بشكل رسمي في 31 ديسمبر 2013.

وادعت إدارة قناة الجزيرة الرياضية –بي إن سبورتس لاحقًا- أن سبب الإنفصال عن شبكة إعلام الجزيرة كان بهدف تجنب القناة لأية شبهات سياسية مستقبلاً، بسبب الاتهامات الدائمة من الصحف والقنوات المصرية والسعودية إلى قناة الجزيرة بنشرها للأكاذيب والفتن.

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لكن مصادر موقع الخليج 365، أكدت أن الهدف من مشروع بي إن سبورت في فرنسا، كان ضمن صفقة ضخمة بين الإدارة القطرية ورئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي لتسهيل حصولها على شرف تنظيم كأس العالم 2022.

: بي ان سبورت تحذف شعار الدوري الايطالي من قوائم بطولات القناة

وقال مصدر الخليج 365 “ساركوزي اشترط على الحكومة القطرية فتح استثمارات متعددة في فرنسا، مثل شراء نادي باريس سان جيرمان الذي يُحبه، وتحويل الجزيرة الرياضية إلى شركة إعلامية قطرية فرنسية لها فرع في باريس، تُسمى بـ بي ان سبورت”.

وأضاف “اشترط ساكوزي كذلك أن يكون المدير الفعلي للفرع الفرنسي نجل ميشيل بلاتيني (المحامي لوران بلاتيني)، كل هذا نظير الظفر بصوت رئيس يويفا (ميشيل بلاتيني) في اقتراع اللجنة التنفيذية للفيفا لاختيار ملف قطر المقدم لتنظيم مونديال 2022″ (اقرأ المزيد هنــا).

وأُضطرت قناة بي ان سبورت للاستغناء عن خدمات المقدم الرئيسي لاستوديو الدوري الفرنسي في القناة “المعز بولحية” رغم علاقاته المتشعبة والقديمة بمسؤولي ورؤوساء بي ان سبورت منذ 10 سنوات (اقرأ المزيد هنــا).

إلى ذلك، تشير كافة التوقعات لاحتمالية خسارة بي ان سبورت لحقوق بث الدوري الايطالي خلال الأيام المقبلة، والتفريط في حقوق بث الدوري الألماني.

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