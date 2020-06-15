رياضة | الأهلي يدعم قرار الدولة ويرحب بعودة النشاط الرياضي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدعم قرار الدولة ويرحب بعودة النشاط الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على ترحيب النادي الأهلي بالقرار الصائب للدولة باستئناف النشاط الرياضي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بما يضمن سلامة الجميع أولًا وهذا هو الأهم، وفي نفس الوقت استعادة الروح للملاعب والأندية الرياضية بما تضم من أعضاء وموظفين وعاملين ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية.

وقال أن الدولة اتخذت القرار الصحيح بعد دراسة كافية من كافة الاتجاهات خاصة وإنها كانت تضع صحة المواطن المصري في المقام الأول قبل أية قرارات أخرى.

وأكد مرجان على أن موقف الأهلي كان واضحًا منذ البداية عندما أعلن مجلس الإدارة قبل فترة عن حيثيات رغبته في استئناف النشاط الرياضي وفقًا لما تراه الدولة في الصالح العام، وأن النادي يدعم هذه الرؤية خاصًة وأنه يراها الأصوب وأن الدولة عادًة ما تكون الأقدر على تقييم الأمور بالشكل الصحيح لأنها لا تعمل إلا لمصلحة المواطنين في كل المجالات وفي مختلف الأعمار.

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وشدد مرجان نيابًة عن النادي على تقديره لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية، وخاصًة وزارتي الرياضة والصحة واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وقبلهم قيادات الدولة التي تتحمل الكثير من أجل البلاد.

وأعلن مرجان عن استعداد ناديه لاستئناف النشاط خاصًة وأن الأهلي كان سابق بخطوات كثيرة في هذا الشأن بتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والذي أعطى عملية التعقيم والوقاية والإجراءات الإحترازية إهتمامًا كبيرًا منذ بداية الأزمة، وعملت الإدارة التنفيذية مع اللجنة الطبية بالنادي ومديرو الأجهزة في الفرق الرياضية على التنسيق والتعاون في هذا الشأن.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد طوارئ من نوع خاص لتأمين كل قطاعات النادي طبيًا وكذلك الفرق الرياضية، وفيما يخص الفريق الأول لكرة القدم هناك تنسيق كامل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرالكرة، ورئيس الجهاز الطبي بالفريق، لاسيما وأن الجميع قام بالإطلاع على كافة الإجراءات التي لجأت إليها الأندية العالمية قبل استئناف النشاط، وكانت هناك دراسة خاصة بالنادي الأهلي تم إعدادها وفقًا للمعطيات والظروف التي نعيشها بما يضمن السلامة لجميع عناصر المنظومة.

وجدد مرجان تقدير النادي لقرارات الدولة والتزام الأهلي بها ودعمها حرصًا على المصلحة العليا والتي يضعها النادي عادًة فوق كل إعتبار.