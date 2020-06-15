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رياضة | موقف صلاح النهائي من المشاركة أمام إيفرتون

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موقف صلاح النهائي من المشاركة أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم عن موقف نجمنا المصري محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون يوم الأحد في الممتاز.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن محمد صلاح بات جاهزا لخوض مباراة إيفرتون بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبرتسون الظهير الأيسر والجناح محمد صلاح شاركا في مباراة ودية اليوم الإثنين، وهو ما يعني جاهزية الثنائي لديربي الميرسياسيد المقرر إقامته يوم الأحد القادم.

ويعتلي محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي نادي هذا الموسم بعدما سجل 20 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

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