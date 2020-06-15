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رياضة | عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ومالك نادي الميريا الإسباني رسالة غامضة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"والله أنا خايف الاسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجه".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق إزالة اسم آل الشيخ من اللوحة الشرفية رؤساء النادي بعد الدخول في مناوشات مع مجلس إدارة الأهلي.

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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة عن تحديد يوم ٢٠ يونيو الجاري لبدء النشاط التدريبي تمهيدا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة المستجد كوفيد ١٩.

وشدد الوزير على أنه تم تحديد يوم ٢٥ يوليو المقبل، لإتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم وعودة الممتاز. 

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.

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