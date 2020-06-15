رياضة | أول رد فعل من كارتيرون على عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من كارتيرون على عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بقرار وزير الشباب والرياضة باستئناف التدريبات الجماعية للفرق المصرية خلال نهاية الشهر الجاري.

ونشر كارتيرون عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريح وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي في مصر خلال الشهر المقبل.

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يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن تجديد عقد المدرب الفرنسي لمدة موسم إضافي، لينتهي عقده عقب الموسم الرياضي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

الجدير بالذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.