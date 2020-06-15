رياضة | خاص.. أحمد عبدالملك يكشف كواليس مثيرة عن مباراة مصر والبرازيل وحديث "المعلم" في غرفة الملابس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. أحمد عبدالملك يكشف كواليس مثيرة عن مباراة مصر والبرازيل وحديث "المعلم" في غرفة الملابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق ولاعب حرس الحدود والزمالك عن كواليس مباراة المنتخب الوطني والبرازيل فى كأس القارات 2009 .

وفى مثل هذا اليوم الموافق 15 يونيو عام 2009 كان منتخب مصر بقيادة حسن شحاتة يواجه منتخب البرازيل فى أولي مباريات الفراعنة فى كأس القارات والتى أقيمت فى جنوب إفريقيا وانتهت بفوز السيليساو برباعية مقابل ثلاث أهداف فى مباراة مثيرة وتُعد ضمن الأفضل فى تاريخ مباريات مصر .

وكان عيد عبد الملك لاعب حرس الحدود أنذاك أحد نجوم المنتخب المصري فى اللقاء والذي شارك فى الشوط الثاني وساهم بقوة فى تعديل النتيجة التى كان عليها الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف ،ثم تم تعديل النتيجة.

وقال أحمد عيد عبد الملك فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": " كانت مباراة تاريخية ومن الأفضل فى تاريخي الدولي مع مصر ، كنا أبطال إفريقيا ولا نخاف من أى فريق أمامنا ،لأننا كنا نملك جهاز فني على مستوي عالي بقيادة حسن شحاتة وأيضًا لاعبين مميزين لذلك قدمنا مباراة ممتازة ونتائج جيدة ".

وتابع: " ببن شوطين المباراة تحدث كابتن حسن شحاتة لنا كلاعبين إننا لا نخاف وإننا قادرين على تغيير النتيجة وأن نقدم لعبنا الهجومي ،ثم تحدث معي وقال لي قم بالتسخين وإجهز بشكل جيد لأنك ستشارك وبالفعل قمت بالتسخين ".

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وأضاف: " قبل نزولي قال لي كابتن حسن كإنك تلعب مباراة خماسية إلعب لعبك المباراة مفتوحة وبها مساحات وكنا نلعب ورا الباكات خلف الظهيرين ".

وأكمل: " شاركت فى المباراة وبالفعل لعبنا بخماسي هجومي ،أنا ومحمد أبوتريكة وزيدان بجانب الظهيرين أحمد فتحي وسيد معوض كنا نزيد بشكل قوي للأمام وبالفعل سجلنا سريعًا ".

وأردف: " خلال المباراة قمت بإشتباك خفيف مع لوسيو مدافع البرازيل وجاء وائل جمعة أنهي الحوار سريعًا ولكننا كنا خلال اللقاء فى كامل التركيز ".

وعن أقرب اللاعبين له مع منتخب مصر، قال: " من أقرب اللاعبين لى هو أحمد فتحي بالطبع بجانب كل اللاعببن كنا نلعب للمنتخب ونحب بعض ".

وأتم ", الحمدلله راض عن تاريخي مع منتخب مصر ،شاركت فى أكثر من 50 مباراة دولية وذلك شرف لي ومباراة البرازيل ومباراة بلجيكا هم الأفضل لى مع منتخب مصر ".