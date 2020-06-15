رياضة | الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح النادي الأهلي مفاوضات مع المقاولون العرب للتعاقد مع اللاعب طاهر محمد طاهر والذي أبدي ترحيب كبير بالانضمام للقلعة الحمراء بالصيف القادم.

وكان مسؤولي الأهلي قد حصلوا على موافقة اللاعب في الفترة الماضية بعدما كثفوا الإدارة مفاوضتهم مع نجم المقاولون العرب لخطفه من أمام الزمالك والذي أبدي هو الآخر اهتمامه بضم خليفة محمد صلاح.

ويفضل طاهر محمد طاهر الانتقال للنادي الأهلي عن العروض الأخري التي وصلته مؤخراً من بعض الأندية الأوروبية المتواضعة بجانب رفضه بعض العروض المحلية.

ويأمل الأهلي في الوصول لاتفاق مع المقاولون العرب لإنهاء صفقة طاهر بعدما حصل النادي على توقيع اللاعب بعدما تمت مراقبته خلال الفترة الماضية من لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.