رياضة | خاص - حلمي طولان: أهلاً وسهلاً بالدوري ولكن المنطق كان يقول الإلغاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - حلمي طولان: أهلاً وسهلاً بالدوري ولكن المنطق كان يقول الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي عن ترحيبه بقرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي في مصر، وعودة التدريبات لفرق الدوري الممتاز.

وقال طولان في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": اهلاً وسهلاً باستئناف بطولة الدوري ولكن لابد على اتحاد الكرة منح الأندية فترة إعداد من ستة إلى ثمانية أسابيع من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد، لأننا سنلعب موسم ونصف بشكل متصل".

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واضاف: "رأينا جميعاً لاعبي الدوري الألماني يتعرضون للإصابة فور إستئناف البطولة، بالرغم من الإمكانيات الكبيرة تلذي يتمتع بها اللاعبين في ألمانيا، اغلبهم يمتلك صالة بدنية وحديقة في منزله".

وتابع: المنطق كان يقول إلغاء البطولة بشكل نهائي ،وبدء الاستعداد للموسم الجديد، وستكون اعداد إصابات كورونا بشكل أقل، نحن الآن في فترة الذروة، والدولة بجميع مؤسساتها حريصة كل الحرص على مواطنيها".

واختتم حديثه قائلاً : لو كان القرار بيدي كنت قمت بإلغاء الدوري وبدء الإستعداد للموسم الجديد في الشهر المقبل".