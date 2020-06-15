رياضة | الألومنيوم: جاهزون لعودة النشاط.. وننتظر خطاب رسمي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الألومنيوم: جاهزون لعودة النشاط.. وننتظر خطاب رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد صلاح صالح مدير عام نادي الألومنيوم، والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، إن الفريق جاهز لعودة التدريبات استعدادا لعودة المنافسات بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وقال في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضى" الي ان إدارة النادي على استعداد بتنفيذ تعليمات الاتحاد، الخاص بالإجراءات الاحترازية للاعبين وافراض المنظومة.

وأضاف أن إدارة النادي لن تتعامل مع أي شائعة بالنسبة لعودة الدوري أو إلغائه الا اذا تم ارسال خطاب رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، يوضح من خلاله اهم المتطلبات بالنسبة للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن الفترة التي حددها وزير الشباب لعودة المنافسات تعد كافية لتجهيز اللاعبين قبل خوض المنافسات المزمع انطلاقه في الخامس والعشرون من الشهر المقبل.

يذكر أن فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد32 نقطة، والتي يتصدرها فريق بني سويف برصيد 35 نقطة ويزاحمه البنك الأهلي بنفس الرصيد من النقاط.