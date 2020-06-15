رياضة | مودريتش يبعث رسالة نارية لرونالدو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مودريتش يبعث رسالة نارية لرونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني عن رغبته في إنهاء مشواره في صفوف الملكي وأكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية:"أنا واثق من أنه يمكنني اللعب على مستوى عالٍ لمدة عامين آخرين، أود أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد لكن ذلك سيعتمد على موقف النادي".

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وأضاف:"المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا ؟ أرى باريس سان جيرمان في حالة جيدة وأيضاً برشلونة وبايرن ميونخ كما يجب أن نكون حذرين مع أتلتيكو مدريد وكذلك من يتأهل بين مانشستر سيتي وريال مدريد".

وتابع:"كريستيانو رونالدو هو واحد من الأعظم في التاريخ، رونالدو يريد دائمًا الفوز، لقد حفزنا وجعلنا نتفاعل، لديه قلب كبير وهو مستعد دائمًا لمساعدة المحتاجين".

واختتم مودريتش تصريحاته قائلاً:" مبابي لديه كل شيء لكني من أجل تحقيق قفزة في الجودة والمستوى، يحتاج للذهاب إلى بطولة حيث لا يفوز فريقه بسهولة، أرى فينيسيوس يملك إمكانات كبيرة ويعجبني دي بروينج وسترلينج".