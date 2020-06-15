رياضة | مدرب قنا: مستعدون للعودة للمنافسات.. والفريق حسم الصعود

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب قنا: مستعدون للعودة للمنافسات.. والفريق حسم الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود ابراهيم المدير الفني لفريق نادي قنا، إن قرار عودة النشاط تأخر كثيرا، والجميع كان يترقب بشدة القرار النهائي لعودة النشاط الرياضي.

وأضاف ان الفريق مستعد لعودة المنافسات، لاسيما وان جميع أفراد المنظومة في حالة ترقب، وقرار عودة النشاط يعد قرار مصيري بالنسبة لعدد كبير من أفراد المنظومة التي تعتمد اعتماد كلي على عملها في مجال كرة القدم.

وأشار ابراهيم في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضى" الي ان الفريق محظوظ لانه حسم بالفعل صعوده لترقى القسم الثاني، وينتظر قرار اللجنة الخماسية بصعوده مباشرة لدوري القسم الثاني.

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وتابع الفريق يتبقى له جولتين، رغم حسمه الصعود، وسوف يخوض المباريات لإعداد اللاعبين تحسبا لاقامة دوري ترقى.

وأكد أن إدارة النادي مستعدة لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة اللاعبين وأفراد المنظومة.

يذكر أن فريق نادي قنا يحتل صدارة المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث برصيد 50 نقطة ، وحسم صعوده رسميا لترقى القسم الثاني قبل نهاية المسابقة بجولتين.