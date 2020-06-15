شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تدرس السماح للجماهير بحضور المباريات فى يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت وزارة الصحة الإيطالية إمكانية السماح لبعض المشجعين بحضور مباريات الدورى الإيطالى من المدرجات في منتصف شهر يوليو المقبل، بالإضافة إلى تقليل الحجر الصحى المفروض على اللاعبين، مع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، واستأنفت منافسات الكرة الإيطالية، الجمعة الماضى، بلقاء يوفنتوس مع ميلان، في إياب نصف نهائى بطولة كأس إيطاليا، وهى المباراة التي أقيمت في إيطاليا، منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقالت ساندرا زامبا، وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، في تصريحات إذاعية، إن عودة عدد من الجماهير إلى مدرجات مباريات الدورى الإيطالى أمر ممكن خلال شهر يوليو المقبل. وأضافت: «كل هذا يتوقف على التباعد الاجتماعى وفحص درجة الحرارة، اعتبارًا من شهر يونيو الحالى سنقوم بإعادة فتح المسارح ودور السينما، مع الحفاظ على المسافات، نحتاج أن يتحمل المشجعون المسؤولية والأندية، للتحقق من اتباع إرشادات التباعد الاجتماعى في الملاعب». وتابعت قائلة: «نحن بحاجة إلى دراسة تحديد عدد المشجعين المسموح لهم بالدخول، وكيفية ضمان التباعد الاجتماعى، كما أنصح اللاعبين بعدم الإفراط في الفرحة بعد تسجيل الأهداف، من خلال الابتعاد عن الاحتضان». ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدورى الإيطالى، خلال الموسم الحالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

من جهة أخرى، كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن المهاجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالى، بدأ البحث عن عروض أخرى بعيدا عن الروسونيرى بعد الأزمة التي حدثت مع إيفان جازيديس المدير التنفيذى للنادى في تدريبات الفريق الأربعاء الماضى، وذكرت صحيفة «كورييرى ديللو سبورت» الإيطالية أن إبراهيموفيتش يبحث بالفعل عن خيارات أخرى في حال فشل التوصل إلى اتفاق مع ميلان للبقاء في «سان سيرو» خلال الفترة المقبلة. وأضافت الصحيفة أن إبراهيموفيتش يضغط بقوة من أجل مناقشة تجديد عقده مع ميلان، في الوقت الذي يسعى فيه المدير التنفيذى للروسونيرى تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم الجارى 2019- 2020 حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.