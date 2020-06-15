شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتابع «حكيمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي النجم المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي ريـال مدريد الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، من أجل التعاقد معه في الصيف.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن النجم الدولي المغربي دخل على رادار النادي الإنجليزي الذي يبحث عن تعزيز مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرى المدير الفني للسيتيزنز بيب جوارديولا في اللاعب صاحب الـ 21 عامًا لاعبًا يمكنه الدخول مباشرة في تشكيلته الأساسية الموسم القادم للمساهمة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ورغم اهتمام مانشستر سيتي، إلا أن بروسيا دورتموند لا يزال يأمل في تمديد استعارة «حكيمي» التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، إذ من المقرر أن يعود إلى مدريد للانضمام إلى النادي الملكي الذي يملك عقده الممتد حتى 2022.