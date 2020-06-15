شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم بشكوى جديدة لـ«الأعلى للإعلام» ضد رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل النادي الأهلي، ظهر اليوم الاثنين، شكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد ما أطلق عليه تجاوزات رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، وإصراره على الخروج عن كل قواعد الأخلاق، وقيامه بتوجيه اتهامات باطلة للأهلي ومسؤوليه.

جاءت شكوى النادي قبل مرور أقل من 24 ساعة فقط على البيان الرسمي الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أكد فيه تعهد ممثلي الناديين، الأهلي والزمالك، أمس الأحد، بعدم التطرق إلى الآخر في المنابر الإعلامية أو التدخل في شئونه.

وأوضح موقع القلعة الحمراء أنه «في الوقت الذي التزم فيه النادي الأهلي بما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرب رئيس الزمالك بالبيان وبما فيه عرض الحائط، ولم يعبأ بأن البيان تضمن إلغاء تراخيص أي منبر إعلامي يخرج عن النص».

وكان بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد جاء في نصه تأكيد حرص المجلس على تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية. مضيفًا: «إن المجلس قد قرر إلزام كلا الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية».

وتابع الأهلي على موقعه أن «رئيس الزمالك اتخذ، أمس، موقفًا يترجم استهانته علانيةً بإحدى مؤسسات الدولة، وخرج على شاشة قناة ناديه يكيل الاتهامات ويروج الأكاذيب، مشككًا في جهات رقابية في الدولة لها احترامها وتقديرها، وظل يردد مقولات كاذبة بشأن ملف التبرعات الذي حسمته كل الجهات المنوطة بذلك، وأكدت سلامة ونزاهة عمل مجلس إدارة الأهلي».

وأوضح النادي أنه تساءل في شكواه، اليوم: «ما علاقة نادي الزمالك بتبرعات خاصة بالنادي الأهلي؟ اللهم إلا قيام رئيس الزمالك باستغلال قناة ناديه والترويج لعمله كمحامٍ قدم ما يزيد على 60 بلاغًا في هذا الشأن، تم حفظها جميعًا لسلامة وشفافية موقف النادي الأهلي ومجلسه، الأمر الذي يجعل الرأي العام في حيرة من تداخل المصالح وقيام محامٍ باستغلال قناة نادٍ رياضي كبير وبرامجها لساعات طويلة في الترويج لبلاغات قدمها كمحامٍ بصفته الأصلية وتربحه منها كعمل خاص، وهو استغلال مُخل وتوظيف غريب لمقدرات الشأن العام في النفع الخاص».

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وأضاف الأهلي في شكوته أنه «فاض بمسئوليه الكيل، بعد الشكاوى المتعددة التي تقدم بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دون أن يكون هناك قرار رادع لهذا الشخص المتجاوز»، مشيرًا إلى أنه طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنفيذ قراره المشار إليه في بيانه أمس، الذي تم نشره على موقعه الرسمي؛ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك ومنعه من الظهور الإعلامي وسحب تراخيص قناة الزمالك، اتساقًا مع ما ألزم به المجلس الأعلى للإعلام نفسه.