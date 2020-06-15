شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية.

كان أشرف صبحي قد كشف أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال «صبحي» أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما شدد وزير الشباب والرياضة على أنه يتوقع أن يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملًا.