شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: لجنة طبية حددت أسس عودة النشاط الرياضي بشكل كامل في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الوزارة شكلت لجنة طبية على أعلى مستوى برئاسة الدكتور محمد سلطان لما له من خبرات كبيرة في متابعة عدد كبير من الألعاب لعمل أكواد خاصة تضمن عودة النشاط الرياضي في مصر.
وتابع: «وضعنا لجنة علمية وناقشنا كل المقومات وراعينا كل الألعاب خصوصا الألعاب الاوليمبية وكل الرياضيات اللي نسبة التلامس فيها خفيف هي التي سنبدأ بها».
وأوضح: «قسمنا كل الألعاب والأنشطة إلى ٥ أكواد شاملة كافة الأنشطة الرياضية للاعبين والمجتمع بشكل عام».
وهى كالتالي..
كود١ وهو الدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب
كود٢ وهو الدليل الإرشادي لعودة النشاط في الاتحادات الرياضية.
كود ٣ وهو دليل إرشادي لنشاط الفرق الأوليمبية
كود ٤ وهو خاص بالأندية الصحية وصالات الجيم على مستوى الجمهورية.
كود ٥ عودة نشاط كرة القدم
-
الوضع في مصر
-
اصابات
44,598
-
تعافي
11,931
-
وفيات
1,575
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي: لجنة طبية حددت أسس عودة النشاط الرياضي بشكل كامل في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.