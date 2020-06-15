شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: لجنة طبية حددت أسس عودة النشاط الرياضي بشكل كامل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الوزارة شكلت لجنة طبية على أعلى مستوى برئاسة الدكتور محمد سلطان لما له من خبرات كبيرة في متابعة عدد كبير من الألعاب لعمل أكواد خاصة تضمن عودة النشاط الرياضي في مصر.

وتابع: «وضعنا لجنة علمية وناقشنا كل المقومات وراعينا كل الألعاب خصوصا الألعاب الاوليمبية وكل الرياضيات اللي نسبة التلامس فيها خفيف هي التي سنبدأ بها».

وأوضح: «قسمنا كل الألعاب والأنشطة إلى ٥ أكواد شاملة كافة الأنشطة الرياضية للاعبين والمجتمع بشكل عام».

وهى كالتالي..

كود١ وهو الدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب

كود٢ وهو الدليل الإرشادي لعودة النشاط في الاتحادات الرياضية.

كود ٣ وهو دليل إرشادي لنشاط الفرق الأوليمبية

كود ٤ وهو خاص بالأندية الصحية وصالات الجيم على مستوى الجمهورية.

كود ٥ عودة نشاط كرة القدم

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