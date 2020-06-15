شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي :الحكومة وافقت علي عودة النشاط الكروي والدوري العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الحكومة وافقت على عودة النشاط الكروي والدوري العام ولكن بضوابط احترازية ووقائية شديدة للغاية وبضوابط لا تقبل تعريض أي احد للإصابة بفيروس كورونا.
وأكد الوزير أن هناك مرونة كبيرة وفقا لحالة الإصابات وفيروس كورونا، إذا حدث أي خطر أو تهديد سيتم التوقف ودراسة أي أمر يخص كرة القدم والدوري العام.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
44,598
-
تعافي
11,931
-
وفيات
1,575
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي :الحكومة وافقت علي عودة النشاط الكروي والدوري العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.