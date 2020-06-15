شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي :الحكومة وافقت علي عودة النشاط الكروي والدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الحكومة وافقت على عودة النشاط الكروي والدوري العام ولكن بضوابط احترازية ووقائية شديدة للغاية وبضوابط لا تقبل تعريض أي احد للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الوزير أن هناك مرونة كبيرة وفقا لحالة الإصابات وفيروس كورونا، إذا حدث أي خطر أو تهديد سيتم التوقف ودراسة أي أمر يخص كرة القدم والدوري العام.