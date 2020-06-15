أسامة هيكل: خطة عودة النشاط الرياضي مرنة ومرتبطة بتطور الوضع الصحي في الدولة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، أن خطة عودة النشاط الرياضي تتميز بمرونة تامة وترتبط بتطور الوضع الصحي في الدولة مؤكدًا أنه يمكن التوقف نهائيًا مجددًا.
وأوضح «هيكل»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن لجنة إدارة الأزمة ناقشت أكثر من مرة خطة وزارة الرياضة.
وأشار إلى أن الخطة تتميز بمرونة تامة ومرتبطة بتطور الوضع الصحي في البلاد ويمكن أن يتم تأجيلها مع أي تطور صحي.
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الوضع في مصر
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اصابات
44,598
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تعافي
11,931
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وفيات
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