شكرا لقرائتكم الأهلي يشكو الأعلى للإعلام عدم التزام الزمالك باتفاق عدم تناول الآخر في منصاته الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مجلس إدارة النادي الأهلي، ظهر اليوم، شكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمنع الخروج عن النص من أي الطرفين سواء الأهلى أو الزمالك للحفاظ على قواعد الأخلاق، وعدم تبادل الاتهامات .

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جاءت شكوى الأهلي قبل مرور أقل من 24 ساعة فقط على البيان الرسمي الذي أعلنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أكد فيه تعهد ممثلي الناديين «الأهلي والزمالك»، أمس، بعدم التطرق إلى الآخر في المنابر الإعلامية أو التدخل في شئونه، وفي الوقت الذي التزم فيه النادي الأهلي بما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لم يلتزم الطرف الأخر حسب الشكوي التي تقدم بها الأهلى.

ونص بيان الأعلى للإعلام أمس : «إذ يؤكد المجلس حرصه على تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، فإن المجلس قد قرر إلزام كلا الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية».