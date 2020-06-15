شكرا لقرائتكم الأهلي يشكو الأعلى للإعلام عدم التزام الزمالك باتفاق عدم تناول الآخر في منصاته الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قدم مجلس إدارة النادي الأهلي، ظهر اليوم، شكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمنع الخروج عن النص من أي الطرفين سواء الأهلى أو الزمالك للحفاظ على قواعد الأخلاق، وعدم تبادل الاتهامات .
جاءت شكوى الأهلي قبل مرور أقل من 24 ساعة فقط على البيان الرسمي الذي أعلنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أكد فيه تعهد ممثلي الناديين «الأهلي والزمالك»، أمس، بعدم التطرق إلى الآخر في المنابر الإعلامية أو التدخل في شئونه، وفي الوقت الذي التزم فيه النادي الأهلي بما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لم يلتزم الطرف الأخر حسب الشكوي التي تقدم بها الأهلى.
ونص بيان الأعلى للإعلام أمس : «إذ يؤكد المجلس حرصه على تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، فإن المجلس قد قرر إلزام كلا الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية».
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