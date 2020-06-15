شكرا لقرائتكم أول تعليق رسمي للأهلي بعد قرار عودة الدوري يوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب النادي الأهلي بقرارة عودة الدوري المصري الممتاز يوليو المقبل فور اعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بقرار مجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي التزام ناديه بالاشتراطات والتعليمات الخاصة بعودة النشاط الكروي، مؤكداً أنه النادي سيقوم بتوفير كافة السبل التي تضمن نجاح وعودة النشاط الكروي بالشكل اللازم.

وأضاف عبد الحفيظ أن قرار الدولة بعودة النشاط الكروي صائب لأبعد مدى ويحقق أمنيات عدد من الأندية التي وقع عليها ضرر نتيجة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": سنبدأ من الان في العمل على تنفيذ كافة الاشتراطات التي تم وضعها من قبل الوزارة لضمان عودة النشاط الرياضي والكروي في المواعيد المحددة.

طالبت وزارة الشباب والرياضة، فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي، من اتحاد كرة القدم، مسئولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ، حيث وضعت الوزارة الظوابط العامة لعودة نشاط اتحاد كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.

وجاءت الضوابط كالتالي:

1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات

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3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة

5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان

7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية

وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكشيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية.