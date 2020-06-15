شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة: تطبيق الإجراءات الإحترازية فى التدريبات هي الحكم على نجاح خطة العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أن الإعلان عن عودة النشاط تدريجيا أمر إيجابى للتصدى إلى فيروس كورونا ، مؤكدا على إستعداد الإتحاد إلى عودة النشاط فى الوقت المحدد ، و قال رئيس اللجنة المؤقتة للطائرة فى تصريح لـ الخليج 365 أن تطبيق الإجراءات الإحترازية فى التدريبات بمثابة الحكم فى نجاح خطة عودة النشاط و إستكماله .

و يعد نشاط الكرةالطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب ، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو و إستئناف النشاط 1 أغسطس .

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وأكد الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأكد وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب.