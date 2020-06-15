شكرا لقرائتكم المقاولون يرحب باستئناف النشاط الرياضي.. ويؤكد :قرار صائب انتظرناه طويلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، بعد تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في المؤتمر الذي عقدته الوزارة قبل ساعات، وقال صلاح في تصريحات لسوبر كورة" قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر اجتماعنا مع اللجنة الخماسية يوم الأربعاء المقبل لتحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

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ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.-ذ4

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في إطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي أنه يتوقع أن يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملاً.