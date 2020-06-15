شكرا لقرائتكم أيمن يونس يرحب باستئناف النشاط الرياضي ويؤكد: قرار جيد ويمنحنا بصيص من الأمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرارات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، المتعلقة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو الجارى، وعودة الدورى والمسابقات الرسمية يوم 25 يوليو المقبل، مؤكدًا إنه قرار جيد جدًا ويمنحنا بصيص من الأمل فى المرحلة المقبلة.

أضاف يونس فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه من المؤكد أن وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة أجروا الدراسات والابحاث الكافية قبل اتخاذ قرار عودة النشاط والدورى فى هذا التوقيت، لافتًا إلى إنه توقع مرتبط بواقع نعيشه حاليًا.

تابع نجم الزمالك حديثه قائلاً: "مش هقول على القرار مخاطرة رغم إن الوضع فى مصر يختلف عن بعض الدول الأوروبية، لكنه خطوة إيجابية، ويجب على جميع الأندية الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية لمنع انتشار الفيرس، حتى تكون العودة بلا توقف فيما بعد".

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وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأشار أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.