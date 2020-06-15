شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تعلن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الاثنين فى حضور وزارتى الرياضة والاعلام، للإعلان عن تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط ، بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وجاءت الإرشادات فى 5 نقاط كالتالى..

كود 1.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالأندية الرياضية ومراكز الشباب

كود 2.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية

كود 3.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبى

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كود 4.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

كود 5.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط كرة القدم

كان اشرف صبحى قد كشف أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحي انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي كاملا.

فيما كشف الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي في الأندية ومراكز الشباب بداية من اليوم الموافق 15 يونيو الجاري، وقال اشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان النشاط سيعود الي الأندية ومراكز الشباب يوم 15 يونيو وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وستتم العودة وفقا للوائح ونظام خاص، مضيفا أن سيشهد 15 يونيو عودة الأندية لفتح أبوابها لعودة الموظفين ولن تشهد تلك الفترة عودة التدريبات للفرق الرياضية ولكن ستشهد تجهيز الاندية للمنشات والصالات الرياضية حتي يوم 30 يونيو.