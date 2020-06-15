شكرا لقرائتكم محمد محمود يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد محمود لاعب الأهلى الذى يخوض عملية تأهيل في الفترة الحالية من إصابة الرباط الصليبى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزى بعيد ميلاده الـ28 الذى يحل اليوم الإثنين.

يحتفل اليوم الإثنين، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28، حيث أنه مواليد 15 يونيو 1992، وأستطاع الفرعون المصري الوصول إلى العالمية من خلال تألقه مع الريدز في السنوات الأخيرة.

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وبات محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج بلقب دورى ابطال اوروبا، محرزاً أول ألقابه مع نادى ليفربول الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى.

ويعد محمد صلاح ثالث لاعب عربى فى التاريخ يتوج بلقب دوري ابطال اوروبا بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع بورتو البرتغالى عام 1987، والمغربى أشرف حكيمى مع ريال مدريد الإسبانى العام الماضى.