هشام حطب: سنوقف النشاط الرياضي حال تدهور الأوضاع الصحية

جدة - عمرو شويل قال هشام حطب , رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن وزاةر الشباب والرياضة انتهت من وضع خطة كاملة وتفصيلية لجميع الرياضيات في العودة تدريجيا من خلال عدة مراحل وتوقيتات مختلفة

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات برنامج be on time sport على قناة on time sport1 ، صحة وسلامة المواطنين هي الأهم في خطة عودة النشاط الرياضي .

وواصل هشام حطب حديثه قائلا : اللجان الطبية هي من ستقوم بمتابعة الأمور وتحديد الاستمرار من عدمه ، واذا ظهر حالات سنقوم بتحديدها ونقلها على الفور في أماكن للعزل أو إلى أي مستشفيات إذا استدعى الامر ذلك

كشف الدكتور أشرف صبجي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم التنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

قال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، إن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، التدريب سيعودوا للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب.

وجاءت الخريطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في الاتحادات كالتالي: