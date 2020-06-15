شكرا لقرائتكم السقا: تعقيم المصري واتخاذ الإجراءات الاحترازية أول خطواتنا لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا, المدير الرياضي بالنادي المصري البوسعيدي، أن ناديه سيبدأ على الفور في تعقيم النادي وجميع الغرف الموجودة فيها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فور قرار وزير الشباب ولرياضة الدكتور أشرف صبحي بإعطاء إشارة البدء في عودة النشاط الرياضي .
وأضاف المدير الرياضي بالنادي المصري البوسعيدي، في تصريحات لبرنماج be on time ، على قناة on time sport 1 ، قائلا مهامى الأساسية تكمن في وضع استراتيجية والحفاظ على شخصية الفريق ووضع خطط لتعظيم موارد النادي وتحويلها الى منظومة محترفة ، ولقد بدأت بعمل دراسة كبيرة منذ 3 شهور لتسويق وتعظيم موارد النادي.
وواصل عبد الظاهر السقا وجود الأخطاء واردة في العودة في زمن كورونا لأنها سابقة من نوعها ، مؤكدا أن اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة سيكون إيجابي بشكل كبير وحاسم، وأن التدريبات تتم جميعها اون لاين عبر الفيديو
حذر عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى بعض وكلاء اللاعبين من الزج بإسم النادى فى بعض الصفقات الوهمية التى يحاول البعض إبرامها لتسويق بعض اللاعبين مؤكدا أن أى صفقة سيعقدها النادى الساحلى ستكون عبر بوابة مجلس الإدارة التى ينتمى إليها اللاعب وليس من الأبواب الخلفية .
وأبدى السقا اندهاشه من الزج بإسم المصرى فى بعض الصفقات وتحديدا مركز حراسة المرمى مؤكدا انه يرى يوميا عدد من الاخبار لبعض حراس المرمى يحاولوا تسويق أنفسنهم عن طريق المصرى ، مؤكدا أن النادى يمتلك حارس مرمى على مستوى عالى وهو أحمد مسعود وأنه الحارس الأساسى للفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الجميع يعلم مستواه الفنى منذ اكثر من موسم
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