السقا: تعقيم المصري واتخاذ الإجراءات الاحترازية أول خطواتنا لعودة النشاط

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا, المدير الرياضي بالنادي المصري البوسعيدي، أن ناديه سيبدأ على الفور في تعقيم النادي وجميع الغرف الموجودة فيها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فور قرار وزير الشباب ولرياضة الدكتور أشرف صبحي بإعطاء إشارة البدء في عودة النشاط الرياضي .

وأضاف المدير الرياضي بالنادي المصري البوسعيدي، في تصريحات لبرنماج be on time ، على قناة on time sport 1 ، قائلا مهامى الأساسية تكمن في وضع استراتيجية والحفاظ على شخصية الفريق ووضع خطط لتعظيم موارد النادي وتحويلها الى منظومة محترفة ، ولقد بدأت بعمل دراسة كبيرة منذ 3 شهور لتسويق وتعظيم موارد النادي.

وواصل عبد الظاهر السقا وجود الأخطاء واردة في العودة في زمن كورونا لأنها سابقة من نوعها ، مؤكدا أن اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة سيكون إيجابي بشكل كبير وحاسم، وأن التدريبات تتم جميعها اون لاين عبر الفيديو