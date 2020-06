شكرا لقرائتكم وليد هويدي: نرحب بعودة النشاط وجاهزون لاستئناف التدريبات بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب وليد هويدي , مدير الكرة بنادي مصر المقاصة ، بعودة النشاط الرياضى في مصر معلقا إنها بشرة خير لرفع الروح المعنوية في المجال الرياضي.

وأضاف مدير الكرة بنادي مصر المقاصة ، فى برنامج be on time sport على قناة on time sport1 ، لا بد من التعايش مع كورونا ومستعدون لاستئناف وعودة التدريبات وجاهزون لاتخاذ الاجراءات الاحترازية من الان.

وواصل وليد هويدي حديثه قائلا إن هناك فرق بين العمل لعودة الدوري هذا الموسم أول الاستعداد لبداية موسم جديد .

وتابع هويدي تصريحاته إن هناك 14 ناد رياضي فاوضوا محمد مصلحيي لإلغاء الموسم الجاري ولكن في النهاية ملتزمون بقرار الدولة .

وأكد وليد قائلا وجود أزمة مالية في مصر المقاصة حاليا مؤكدا أنه وضع طبيعي في كل الأندية بسبب توقف الدوري وسيتم ضخ السيولة حال استكمال الدوري، مضيفا نحتاج تدعيم الفريق في بعض المركز أهمها لاعب الوسط والمهاجم وننتظر عودة المعارين نهاية الموسم .

وتحدى هويدي قائلا سننافس على المربع الذهبي حال عودة الدوري مؤكدا أن جميع الأندية ما عدا الأهلي معرضون للهبوط لأنه يتبقى 17 أسبوع برصيد 51 نقطة .

وأكد وليد انه من اصعب استكمال الدوري الموسم الجاري لأنه حال لعب الدوري بطريقة مضغوطة سيلعب في شهرين ونصف على الأقل وسينتهي في أكتوبر ، مؤكدا أن الإصابات حرمت طارق التايب من التألق مع مصر المقاصة