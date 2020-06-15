شكرا لقرائتكم الجنايني: ارتباطات المنتخب الأولمبي تحتم علينا توفير كل احتياجاته.. ولا للتأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن ارتباطات المنتخب الأولمبى تستوجب توفير سبل التحضير الكافي من أجل إعداده بشكل جيد، قائلاً: "إحنا رايحين نجيب ميدالية".

تابع: "لا نريد التأجيل.. كل التاجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم".

أضاف الجناينيى فى المؤتمر الصحفى لإعلان عودة النشاط الرياضي: "هناك دليل طبى للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. انشأنا دليل عمل طبى لاجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبى للوزارة بخلاف الفيفا" مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الانفاق عليه سيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الإثنين تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وجاءت الإرشادات فى 5 نقاط كالتالى..

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كود 1.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالأندية الرياضية ومراكز الشباب

كود 2.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية

كود 3.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبى

كود 4.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

كود 5.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط كرة القدم