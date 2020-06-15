شكرا لقرائتكم نجم بيراميدز الصاعد سر الصفقات التبادلية مع الأهلي خلال الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتبر إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب ولاعب فريق بيراميدز،الصاعد هو كلمة السر ومفتاح الصفقات التبادلية مع الأهلي بعدما أبدت إدارة الأحمر اهتماماتها بالحصول على خدماته من خلال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويمتلك الصاعد الواعد عادل إمكانيات ومهارات رائعة مما جعلت الكثيرون يؤكدون على أنه ينتظره مستقبل مشرق ، ليبقي من افضل اللاعبين خلال الفترات المقبلة بل وأهم اللاعبين في الدوري المصري خلال المواسم المقبلة.

تزامنا في الوقت الذى أبدت فيه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ارتياحا كبيرا ، لضم النجم الذى يشغل مركز الوسط المهاجم بعدما أشادوا جميعا بقدراته الفنية .

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ويعتبر ناشئ بيراميدز الذى قدم إليه من صفوف المريخ البورسعيدي بعد صراع مع عدة أندية كان أبرزها الأهلي أيضا الذى كان يرغب في ضمه حينها إلا أنه فضل فريق الأهرام كلمة السر ومفتاح الصفقات التبادلية لرغبة الاهلى في خطفه وكذلك في المقابل رغبة بيراميدز في التعاقد مع أكثر من لاعب في الأهلي.

وبحسب تقارير فإن بيراميدز يسعي على الحصول على خدمات الثنائي أحمد الشيخ وعمار حمدي، من الأهلي ولاعبين اخرين لضم أكثر من لاعب من القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، غير أن الرهان الكسبان سيكون إبراهيم عادل.