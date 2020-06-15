شكرا لقرائتكم الاتحاد الإيطالي يعلن عن حكم نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين الحكم دانييلي دوفيري لإدارة المباراة النهائية لكأس إيطاليا. ويلتقي يوفنتوس مع نابولي يوم الأربعاء في نهائي الكأس، ويدير دوفيري أول مباراة نهائية لبطولة كبرى خلال مسيرته. وسبق لدوفيري البالغ من العمر "42 عاما" إدارة 17 مباراة بالموسم الحالي من الدوري الإيطالي حيث أشهر 63 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين واحتسب ضربة جزاء واحدة خلال تلك المباريات. ويتولى ماسيميليانو إيراتي مراقبة تقنية حكم الفيديو المساعد فيما سيكون جيانباولو كالفاريسي حكما رابعا.

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