شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الدورى 25 يوليو وعقوبات مشددة علي من يخالف التعليمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن أن عودة بطولة الدورى المصرى لكرة القدم للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأشار أشرف صبحى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.

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