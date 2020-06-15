شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقلل عدد الراحلين فى الموسم الجديد بسبب دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مواصلة الحفاظ على قوام الفريق الحالى مع تقليل عدد الراحلين فى الموسم الجديد، وذلك لعدة أسباب على رأسها الحفاظ على الانسجام بين اللاعبين الذى ساهم فى حصد البطولات هذا العام، إلى جانب حاجة الفريق إلى جهود معظم اللاعبين فى المتبقى من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية.

ويرتبط الزمالك بمواجهة مهمة فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مع الرجاء المغربى، حيث ينتظر أبناء ميت عقبة تحديد موعد المواجهة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد تأجيلها لأجل غير مسمى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا سيعمل مسئولى الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وسيكون الاتجاه داخل الزمالك السماح فى أقل الحدود برحيل بعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة مع الفريق.

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واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على الإبقاء على الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، بالكامل، فى الموسم الجديد، فى مناصبهم بعد التجديد للمدرب الفرنسى لمدة موسم جديد، بعدما أخطر المدير الفنى مسؤولى القلعة البيضاء فى جلسة التجديد بارتياحه بالعمل مع جميع أفراد الجهاز المعاون له فى الفترة الماضية.

ويضم الجهاز المعاون لكارتيرون فى الزمالك كلاً من سامى الشيشينى المدرب العام للفريق، وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، ونجح الجهاز الفنى للزمالك تحت قيادة كارتيرون فى حصد بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى هذا العام بعد تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للصربى ميتشو.