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شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى: كل التأجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن ارتباطات المنتخب الأولمبى تحتم علينا توفير سبل التدريب، قائلاً: "إحنا رايحين نجيب ميدالية"، مضيفًا: "لا نريد التأجيل.. كل التأجيلات تمت بسبب ظروف قهرية.. مبروك عودة كرة القدم".
أضاف الجناينيى فى المؤتمر الصحفى: "هناك دليل طبى للعمل يتطابق مع ما أقره الاتحاد الدولى ويتم تطبيقه من الاتحادات الأوربية.. أنشأنا دليل عمل طبى لإجراءات غرف الملابس والملاعب بجانب الدليل الطبى للوزارة بخلاف الفيفا" مشيرًا إلى أن كل ذلك يتم تطبيقه وتم الانفاق عليه سيتم تسليمه للجمعية العمومية لبدء تنفيذه.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الإثنين تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.
كود 1.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالأندية الرياضية ومراكز الشباب
كود 2.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية
كود 3.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبى
كود 4.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية
كود 5.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط كرة القدم
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