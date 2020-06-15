شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الدوري رسميًا.. ننشر الضوابط العامة لاستكمال النشاط الكروي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الشباب والرياضة، فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي، من اتحاد كرة القدم، مسئولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية ، حيث وضعت الوزارة الظوابط العامة لعودة نشاط اتحاد كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو. وجاءت الظوابط كالتالي: 1 – رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة. 2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات 3- التباعد الجسدي لكل عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوي 4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة العدوي الخاصة بعمال النظافة 5 – الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد 6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة والسكان 7- التخلص الامن من المخلفات مع مراعاة التدابير الإحترازية والوقائية وأصدر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتكشيل لجنة طبية تقوم باقتراح ومتابعة أى متغيرات صحية تتعلق بالنشاط الرياضى والشبابى بمصر، والتنسيق مع الجهات المختصة طبيا وإداريا فى تنظيم البطولات والمهرجانات والأحداث الرياضية، وما يتعلق بالارتقاء بعناصر المنظومة الرياضية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة الدوري رسميًا.. ننشر الضوابط العامة لاستكمال النشاط الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.