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شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لـ"الخليج 365".. رسميا عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحى، وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجارى، كما أعلن الاجراءات والضوابط الطبية والاحترازية لعودة الأندية للتدريبات الجماعية.
وتابع وزير الرياضة أن عودة المنافسات الرياضية ستكون يوم 25 يوليو المقبل، وهو ما انفرد به الخليج 365 قبل قليل.
وجاءت القرارات بعد دراسة الأمر من قبل الجهات المعنية والدولة المصرية، لاسيما أن فيفا منح الحق للحكومات فقط فى تحديد مصير المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا.
الخليج 365
كان أشرف صبحى قد كشف عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى إن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وسيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.
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